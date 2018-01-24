В КПРФ призвали не реагировать на слова Собчак о перезахоронении Сталина

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Реагировать на заявления кандидата на пост президента России Ксении Собчак и ее матери, сенатора Людмилы Нарусовой, о перезахоронении тела генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина не нужно, такие заявления делаются в контексте проходящей президентской кампании, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее Собчак, комментируя ситуацию вокруг комедии "Смерть Сталина", выразила мнение, что пришло время перезахоронить тело Сталина. Нарусова, мать Собчак, позже заявила, что могила Сталина должна быть убрана с Красной площади, но начинать нужно не с него, а с Владимира Ленина.

"Реагировать не нужно", — прокомментировал заявления Собчак и Нарусовой РИА Новости Афонин.

Парламентарий отметил, что ему "не хочется" комментировать действия кандидата на пост президента России, но указал, что такие "политические" заявления делаются в контексте проходящей избирательной кампании. Он добавил, что Собчак, которая ведет себя, "скорее", как представитель "западных элит", уже проявляла "ярый антисоветизм", когда ранее выступала за захоронение тела Ленина.

В октябре Собчак заявляла, что в случае своего избрания на пост президента России она первым делом примет указ о том, чтобы убрать тело Ленина с Красной площади. Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.