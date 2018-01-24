В Петербурге запустят салют в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Салют в честь 74-й годовщины полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады будет дан артиллеристами Западного военного округа (ЗВО) 27 января с четырех точек Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

По его информации, в проведении артиллерийского салюта будет задействовано более 500 военнослужащих округа, двенадцать 85-миллиметровых орудий Д-44 санкт-петербургской Михайловской военной артиллерийской академии и 20 салютных установок московского гвардейского дивизиона ЗВО.

"Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО прибыл в Санкт-Петербург из места постоянной дислокации в Москве, совершив 830-километровый марш, для проведения праздничного артиллерийского салюта в честь 74-й годовщины полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады. Салютование состоится 27 января в 21.00 с четырех точек: Большого пляжа Петропавловской крепости, парка Победы, парка 300-летия Санкт-Петербурга и Пискаревского парка", — сказал Мугинов.

Он отметил, что будет дано 30 артиллерийских залпов в сопровождении 3100 выстрелов из салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 миллиметров, что обеспечит различную высоту подъема фейерверочных изделий и диаметр их раскрытия.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которой доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.