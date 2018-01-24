Кириенко рассказал о желающих ослабить Россию

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Угроза традиционным ценностям, которые являются основой российского общества, есть, и чем сильнее становится Россия, тем больше становится тех, кто хочет раскачать ее нравственную, культурную и историческую основы, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии XXVI Международных рождественских образовательных чтений в Москве.
По его словам, "основным предметом атаки всегда будет наша молодежь". "Попытки деструктивного влияния, особенно пользуясь тем, что мир становится все более открытым — и физический, и информационный мир, — они были, есть и будут. Но тем важнее становится эта нравственная точка опоры, которая является основой нашего государства и общества", — сообщил он.
С другой стороны, отметил Кириенко, можно с уверенностью сказать, что российская молодежь — "гарант того, что эти ценности будут сохранены и станут ценностями будущего России".