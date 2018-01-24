Кириенко рассказал о желающих ослабить Россию

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Угроза традиционным ценностям, которые являются основой российского общества, есть, и чем сильнее становится Россия, тем больше становится тех, кто хочет раскачать ее нравственную, культурную и историческую основы, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии XXVI Международных рождественских образовательных чтений в Москве.

"Взаимоуважение, справедливость, мир, забота о своей семье и помощь людям, любовь к природе и родной стране — эти ценности не относятся к какой-то одной религии или одной национальности. Это наши общие ценности, исторические, современные и, конечно, будущие. Есть ли угроза этим ценностям? Конечно, да. Чем сильнее становится Россия, тем больше желающих раскачать эту нравственную, культурную и историческую основу нашей страны", — сказал Кириенко.

По его словам, "основным предметом атаки всегда будет наша молодежь". "Попытки деструктивного влияния, особенно пользуясь тем, что мир становится все более открытым — и физический, и информационный мир, — они были, есть и будут. Но тем важнее становится эта нравственная точка опоры, которая является основой нашего государства и общества", — сообщил он.

С другой стороны, отметил Кириенко, можно с уверенностью сказать, что российская молодежь — "гарант того, что эти ценности будут сохранены и станут ценностями будущего России".