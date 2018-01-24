Путин посетил музей Владимира Высоцкого на Таганке

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне 80-летнего юбилея Владимира Высоцкого побывал в его музее на Таганке.

Глава государства осмотрел экспозицию, посвященную этапам творчества и жизни актера и поэта, его кабинет, познакомился с планами реставрации музея, а также побывал на репетиции театральной постановки "Здравствуйте, Владимир Высоцкий!", режиссер которой сын Высоцкого Никита.

"Дом Высоцкого на Таганке" был основан в 1992 году. Он находится на улице, носящей теперь имя артиста и поэта. В этом доме Высоцкий никогда не жил и не работал, но именно о таком много писал, когда говорил об образе Москвы. Директором музея работает сын Высоцкого Никита. К 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого в музее организована выставка "Я, конечно, вернусь".

Фонды музея насчитывают 52799 единиц хранения — это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, графика, нумизматика. Департамент культуры Москвы выделил 65 миллионов рублей на обновление экспозиции, которая должна быть проведена в январе-мае нынешнего года. По планам, площадь экспозиции увеличится вдвое, до 440 квадратных метров, а количество разделов музея — с трех до семи. Впервые будут представлены два мемориальных комплекса — гостиная и кухня, а также не представленные ранее автографы Высоцкого, его личные вещи, гитары, иконы.