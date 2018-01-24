Жириновский предложил платить маткапитал отказавшимся от аборта женщинам

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать материнский капитал женщинам, которые отказались от аборта и передали ребенка государству.
Ранее при посещении нотариуса политик предложил освободить от уплаты алиментов мужчин, у которых в новой семье родился второй ребенок. Он также выступил за право сожителей заключать брачный договор без регистрации брака. Помимо этого, Жириновский предложил запретить дробление жилья на доли и их последующую перепродажу.