Жириновский предложил платить маткапитал отказавшимся от аборта женщинам

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать материнский капитал женщинам, которые отказались от аборта и передали ребенка государству.

"Мы даем за второго ребенка 500 тысяч. Давайте женщине, которая откажется от аборта, родит, но государство заберет ребенка, дадим ей тоже 300 тысяч. Она не будет делать аборт — ущерб здоровью, мы ее направим в санаторий специальный, она там доносит ребенка, родит… Мы заберем, а ей дадим 300 тысяч", — сказал Жириновский в среду в ходе посещения нотариальной конторы в рамках избирательной кампании.

Ранее при посещении нотариуса политик предложил освободить от уплаты алиментов мужчин, у которых в новой семье родился второй ребенок. Он также выступил за право сожителей заключать брачный договор без регистрации брака. Помимо этого, Жириновский предложил запретить дробление жилья на доли и их последующую перепродажу.