Жириновский рассказал, кого нужно освободить от алиментов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагает освободить от уплаты алиментов мужчин, у которых родился второй ребенок в новой семье.
Как добавил политик, нечестно также то, что женщине при рождении второго ребенка выплачивают материнский капитал, а мужчине, у которого второй ребенок родился в новой семье, не выплачивают ничего.
"Когда мужчина вторую семью создал, у него реально два ребенка, мы ему ничего не даем — это удар по мужской части населения", — заявил он.
Ранее при посещении нотариальной конторы Жириновский предложил дать право сожителям заключать брачный договор без регистрации брака. Он также заявил, что ЛДПР планирует запретить дробление жилья на доли и их последующую перепродажу.