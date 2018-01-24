Жириновский рассказал, кого нужно освободить от алиментов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагает освободить от уплаты алиментов мужчин, у которых родился второй ребенок в новой семье.

"Если государство дает за первого ребенка 500 тысяч там, 450, а он (мужчина — ред.) уже живет с другой женщиной, и скоро родится ребенок, то, может быть, его освободить (от уплаты алиментов — ред.), если он еще становится отцом. У него денег нет платить за первого ребенка и на второго, и вторая семья сыпется", — сказал Жириновский во время посещения нотариальной конторы в рамках избирательной кампании в среду.

Как добавил политик, нечестно также то, что женщине при рождении второго ребенка выплачивают материнский капитал, а мужчине, у которого второй ребенок родился в новой семье, не выплачивают ничего.

"Когда мужчина вторую семью создал, у него реально два ребенка, мы ему ничего не даем — это удар по мужской части населения", — заявил он.

Ранее при посещении нотариальной конторы Жириновский предложил дать право сожителям заключать брачный договор без регистрации брака. Он также заявил, что ЛДПР планирует запретить дробление жилья на доли и их последующую перепродажу.