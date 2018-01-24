В Совфеде заявили об отсутствии планов по блокировке СМИ-иноагентов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Решений о блокировке СМИ-иноагентов перед выборами президента РФ нет, эти СМИ, как и любые другие, могут быть заблокированы только в том случае, если они нарушили Конституцию, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Согласно Конституции, в России не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Призыв к бойкоту выборов подпадает под это определение агитации, однако СМИ-иноагенты не размещали прямых призывов к бойкоту, а цитировали некоторых политиков", — сказал Климов РИА Новости.
По его словам, подобные материалы в СМИ-иноагентах являются грубейшим вмешательством во внутренние дела России, но не являются прямым основанием для блокировки этих СМИ.
32.0%Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США
53.0%В этот список нужно внести все иностранные СМИ
7.9%Достаточно ужесточить правила аккредитации
7.1%Не вижу смысла ограничивать их деятельность
Климов отметил, что решений о блокировке СМИ-иноагентов поэтому нет.
"Если СМИ-иноагенты выполняют все предписания Минюста и если они не распространяют призывов к социальной, национальной или религиозной ненависти или вражде, то в данный момент я не вижу оснований для подобных мер", — сказал он.