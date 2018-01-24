В Совфеде заявили об отсутствии планов по блокировке СМИ-иноагентов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Решений о блокировке СМИ-иноагентов перед выборами президента РФ нет, эти СМИ, как и любые другие, могут быть заблокированы только в том случае, если они нарушили Конституцию, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее "Известия" со ссылкой на Климова написали, что ряд СМИ-иноагентов могут быть заблокированы в России из-за призывов бойкотировать выборы президента РФ.

"Согласно Конституции, в России не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Призыв к бойкоту выборов подпадает под это определение агитации, однако СМИ-иноагенты не размещали прямых призывов к бойкоту, а цитировали некоторых политиков", — сказал Климов РИА Новости.

По его словам, подобные материалы в СМИ-иноагентах являются грубейшим вмешательством во внутренние дела России, но не являются прямым основанием для блокировки этих СМИ.

Стоит ли признать некоторые американские СМИ иностранными агентами? Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

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7.9% Достаточно ужесточить правила аккредитации

7.1% Не вижу смысла ограничивать их деятельность Все опросы Голосовать

"СМИ-иноагенты, как и любые другие СМИ, могут быть заблокированы за нарушение Конституции, плюс СМИ-иноагентам вменяется в обязанность выполнение предписаний Минюста в отношении объявленных иноагентами юрлиц", — напомнил сенатор.

Климов отметил, что решений о блокировке СМИ-иноагентов поэтому нет.

"Если СМИ-иноагенты выполняют все предписания Минюста и если они не распространяют призывов к социальной, национальной или религиозной ненависти или вражде, то в данный момент я не вижу оснований для подобных мер", — сказал он.