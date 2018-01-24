Милонов предложил компромисс по "коммунистическим" островам в Арктике

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") предложил дать "коммунистическим" островам Арктики наименования в честь репрессированных и убитых советских ученых.

Архипелаг Северная Земля был открыт 4 сентября 1913 года экспедицией Бориса Вилькицкого и получил название Земля Императора Николая II, при этом один из островов назвали в честь Цесаревича Алексея. В советское время архипелаг был переименован, а его острова получили названия Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции.

"Если кто-то не хочет видеть возвращённые истинные наименования этих островов, а желает связывать их со временем 20-30х годов, то давайте дадим им имена репрессированных и убитых русских ученых, которые закончили свои жизни в застенках ЧК", — заявил Милонов РИА Новости.

Стоит ли переименовывать "коммунистические" острова Арктики? Да, поддерживаю идею РПЦ назвать острова именем Николая II и исследователей Арктики

Нет, не надо ворошить историю

Нужно, но пусть россияне сами выберут названия

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Епископ Нарьян-Марский и Мезенский, руководитель Патриаршего проекта "Русская Арктика" Иаков отметил, что русская православная церковь к столетию расстрела царской семьи предлагает переименовать "коммунистические" острова Северной Земли, которая была открыта в 1913 году экспедицией, направленной решением Николая II.

Между тем, в КПРФ считают неправильным переименовывать "коммунистические" острова Арктики и ворошить историю, которую нужно воспринимать такой, какая она есть, заявил РИА Новости зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.