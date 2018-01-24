МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") предложил дать "коммунистическим" островам Арктики наименования в честь репрессированных и убитых советских ученых.
"Если кто-то не хочет видеть возвращённые истинные наименования этих островов, а желает связывать их со временем 20-30х годов, то давайте дадим им имена репрессированных и убитых русских ученых, которые закончили свои жизни в застенках ЧК", — заявил Милонов РИА Новости.
8.8%Да, поддерживаю идею РПЦ назвать острова именем Николая II и исследователей Арктики
72.7%Нет, не надо ворошить историю
8.3%Нужно, но пусть россияне сами выберут названия
10.2%Мне без разницы
Между тем, в КПРФ считают неправильным переименовывать "коммунистические" острова Арктики и ворошить историю, которую нужно воспринимать такой, какая она есть, заявил РИА Новости зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.