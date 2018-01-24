В КПРФ отреагировали на предложение переименовать острова в Арктике

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В КПРФ считают неправильным переименовывать "коммунистические" острова Арктики и ворошить историю, которую нужно воспринимать такой, какая она есть, заявил зампред ЦК партии Юрий Афонин.

Как заявил РИА Новости епископ Нарьян-Марский и Мезенский, руководитель патриаршего проекта "Русская Арктика" Иаков, русская православная церковь предлагает переименовать к столетию расстрела царской семьи в июле 1918 года "коммунистические" острова Северной Земли, которая была открыта в 1913 году экспедицией, направленной решением Николая II.

"Мы совершенно считаем неправильным пытаться ворошить историю, переименовывать улицы, города. Потому что это наша история. И вот этот процесс, который идет, он совершенно негативным образом влияет на восприятие людей", — заявил Афонин РИА Новости.

Политик подчеркнул, что названия островов являются родными для многих поколений жителей страны.

"Переименований за последние годы было очень много. Я думаю, что надо остановиться и начать заниматься тем, что волнует людей: это экономика, социальная сфера. И не отвлекать внимание общественного мнения на второстепенный вопрос", — заключил он.

Архипелаг Северная Земля был открыт 4 сентября 1913 года экспедицией Бориса Вилькицкого и получил название Земля Императора Николая II, при этом один из островов назвали в честь цесаревича Алексея. В советское время архипелаг был переименован, а его острова получили названия Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции.