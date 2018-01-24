В КПРФ отреагировали на предложение переименовать острова в Арктике

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В КПРФ считают неправильным переименовывать "коммунистические" острова Арктики и ворошить историю, которую нужно воспринимать такой, какая она есть, заявил зампред ЦК партии Юрий Афонин.
"Мы совершенно считаем неправильным пытаться ворошить историю, переименовывать улицы, города. Потому что это наша история. И вот этот процесс, который идет, он совершенно негативным образом влияет на восприятие людей", — заявил Афонин РИА Новости.
Политик подчеркнул, что названия островов являются родными для многих поколений жителей страны.
"Переименований за последние годы было очень много. Я думаю, что надо остановиться и начать заниматься тем, что волнует людей: это экономика, социальная сфера. И не отвлекать внимание общественного мнения на второстепенный вопрос", — заключил он.
Архипелаг Северная Земля был открыт 4 сентября 1913 года экспедицией Бориса Вилькицкого и получил название Земля Императора Николая II, при этом один из островов назвали в честь цесаревича Алексея. В советское время архипелаг был переименован, а его острова получили названия Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции.