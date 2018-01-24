Названа опасность наращивания ногтей

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Постоянное наращивание ногтей и использование геля-лака становится причиной проблем со здоровьем, заявила "Российской газете" заведующая филиалом "Коломенский" МНПЦ дерматовенерологии и косметологии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Заторская.

Слишком частое пользование гелями и наращивание ногтей ведет к их ломкости и хрупкости, а также неправильному росту, считает специалист. Кроме того, это может привести к полному онихолизису — отслоению ногтевой пластины от ложа.

"Поймите правильно: я не призываю женщин тотально перестать красить или наращивать ногти. Однако хотя бы несколько месяцев в году они должны "отдыхать" от покрытия лаками и восстанавливаться", — рассказала врач.

Также специалист пояснила, что опасность процедур связана не только с химическими веществами, но и с использующимися инструментами. По мнению врача, салоны красоты и ногтевые сервисы входят в зону повышенного риска заражения грибковыми и другими инфекциями.