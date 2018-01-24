Будем бороться: в России обсуждают отстранение "чистых" спортсменов от ОИ

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Во вторник стало известно, что несколько российских спортсменов, которых никогда не обвиняли в употреблении допинга, лишились возможности принять участие в Олимпийских Играх в Пхенчхане. Международный Олимпийский комитет при этом отказался пояснить принципы формирования списка допущенных до ОИ-2018 атлетов.
Глава специально созданной комиссии Валери Фурнейрон, комментируя сокращение числа приглашенных россиян с 500 до 389 человек, заявила, что "решение по каждому спортсмену было принято коллегиально" и "только чистые" олимпийцы могут поехать в Южную Корею.
Основания непонятны
При этом, как сообщили в Федерации хоккея России (ФХР), представители МОК подчеркнули, что российские хоккеисты, не получившие приглашения на Олимпиаду, не обязательно виновны в нарушении антидопинговых правил. В ответ ФХР, как и другие федерации, попросила уточнить причины отказа.
Будем бороться за атлетов
В Кремле выразили надежду на то, что ситуация разрешится в пользу спортсменов. "Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что "чистых" спортсменов не допустили из-за того, что они были зарегистрированы в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, файлы которой Григорий Родченков передал WADA в ноябре прошлого года.
Реакция Запада
В Поддержку российских спортсменов высказались и в других странах. Так, журналисты французского издания Ski-Nordique опубликовали на своем официальном сайте заявление, в котором выразили надежду, что россияне смогут через Спортивный арбитражный суд (CAS) добиться права выступить на зимней Олимпиаде.
"В последнее время комиссия МОК может осуждать спортсменов без каких-либо доказательств, и это более чем тревожно. С каких это пор мы можем осуждать невинных спортсменов? При этом многие англо-саксонские спортсмены продолжают выступать и побеждать, используя при этом TUE (терапевтические исключения)", — пишет издание.
Однако большинство СМИ, освещая решение МОК, предпочли сохранить нейтралитет и отразить как позицию самого комитета, так и позицию Москвы. В то же время негодование по поводу отстранения "чистых" спортсменов выразили пользователи соцсетей из ЕС и стран Южной и Центральной Америки.