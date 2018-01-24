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Общество

Будем бороться: в России обсуждают отстранение "чистых" спортсменов от ОИ

00:1724.01.2018
(обновлено: 02:05 24.01.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗдание Олимпийского Комитета России. Архивное фотоЗдание Олимпийского Комитета России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Во вторник стало известно, что несколько российских спортсменов, которых никогда не обвиняли в употреблении допинга, лишились возможности принять участие в Олимпийских Играх в Пхенчхане. Международный Олимпийский комитет при этом отказался пояснить принципы формирования списка допущенных до ОИ-2018 атлетов.

Глава специально созданной комиссии Валери Фурнейрон, комментируя сокращение числа приглашенных россиян с 500 до 389 человек, заявила, что "решение по каждому спортсмену было принято коллегиально" и "только чистые" олимпийцы могут поехать в Южную Корею.

Основания непонятны

Олимпиада, очищенная от русских. Пророческий фельетон
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Олимпиада, очищенная от русских. Пророческий фельетон
В России сообщения о недопуске "чистых" спортсменов вызвали волну негодования. Так, президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила, что решение комиссии не включать Татьяну Иванову и тренеров Альберта Демченко, Виктора Кнейба, Александра Васина и Константина Иванова в список приглашенных было ожидаемым, но основания для отказа в приглашении Виктории Демченко непонятны. "Будем разбираться, отстаивать права Вики", — сказала она.

При этом, как сообщили в Федерации хоккея России (ФХР), представители МОК подчеркнули, что российские хоккеисты, не получившие приглашения на Олимпиаду, не обязательно виновны в нарушении антидопинговых правил. В ответ ФХР, как и другие федерации, попросила уточнить причины отказа.

Будем бороться за атлетов

Девушка с российским флагом у штаб-квартиры МОК в Лозанне, Швейцария. 5 декабря 2017
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
"Русские, гнитесь ниже". О большой победе нашего спорта над МОК
Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков также заявил, что структура намерена бороться за своих атлетов. "Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются "чистыми" спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", — отметил он. Поздняков подчеркнул,  что все решения комиссии предварительные и российская сторона сможет доказать МОК свою правоту.

В Кремле выразили надежду на то, что ситуация разрешится в пользу спортсменов. "Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский флаг на фоне логотипа Международного олимпийского комитета (МОК)
© AFP 2018 / Fabrice COFFRINI
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В то же время вице-спикер Госдумы Петр Толстой уверен, что отстранение ведущих российских атлетов вызвано тем, что они могут стать победителями Игр. "Вся эта вакханалия не имеет ничего общего с олимпийскими принципами и традициями", — заявил депутат.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "чистых" спортсменов не допустили из-за того, что они были зарегистрированы в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, файлы которой Григорий Родченков передал WADA в ноябре прошлого года.

Реакция Запада

В Поддержку российских спортсменов высказались и в других странах. Так, журналисты французского издания Ski-Nordique опубликовали на своем официальном сайте заявление, в котором выразили надежду, что россияне смогут через Спортивный арбитражный суд (CAS) добиться права выступить на зимней Олимпиаде. 

"В последнее время комиссия МОК может осуждать спортсменов без каких-либо доказательств, и это более чем тревожно. С каких это пор мы можем осуждать невинных спортсменов? При этом многие англо-саксонские спортсмены продолжают выступать и побеждать, используя при этом TUE (терапевтические исключения)", — пишет издание.

Однако большинство СМИ, освещая решение МОК, предпочли сохранить нейтралитет и отразить как позицию самого комитета, так и позицию Москвы. В то же время негодование по поводу отстранения "чистых" спортсменов выразили пользователи соцсетей из ЕС и стран Южной и Центральной Америки.

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