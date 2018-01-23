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В мире

В соцсетях раскритиковали МОК за отстранение российских атлетов от ОИ

19:5923.01.2018
(обновлено: 20:43 23.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВиктор Ан. Архивное фотоВиктор Ан. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Во вторник стало известно, что МОК не включил в список участников Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и лыжника Сергея Устюгова. Спортсмены не входили в число атлетов, подозреваемых в употреблении допинга.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на круглом столе о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры в ММПЦ МИА Россия сегодня. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сенатор о решении МОК: дело не в колбах, дело в принципах
Западные издания, освещая решение МОК, предпочли отразить как позицию самого комитета, отстранившего "чистых" российских спортсменов без объяснения причин, так и позицию Москвы. 

При этом решение олимпийских чиновников вызвало негодование у пользователей соцсетей. Многие отметили, что наказывать невиновных — это "уже слишком". Так, Andrea Winzor из Австралии написала в Facebook, что такой шаг хоть и может показаться справедливым, но никак не решит проблему употребления допинга. 

Луис Фелипе Меса из Колумбии иначе интерпретировал отстранение россиян. "Так как экономические санкции против России уже не работают, решили отыграться от ненависти и отчаяния, забанив лучших мировых спортсменов. Какие же они глупцы! И это вместо того чтобы продвигать свободную конкуренцию", — написал он в комментарии к другой публикации об отстранении шорт-трекиста. "Если не участвуют лучшие, тогда зачем вообще медали, они ведь не сияют", — считает уроженец Кубы Мигель Варгас.

Символика зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОК допустил к Олимпиаде спортсменов из Северной Кореи
Пользователи из других стран также огорчились из-за отсутствия лучших российских спортсменов на ОИ. "Без русских Олимпийские игры не имеют смысла", — отметил Gino Paglialunga из Франции. "Когда дело касается России, то это серьезная ошибка, система допинга, организованная государством. <…> Когда дело касается американцев, то это небольшой местный промах. Это смешно", — считает Zouzou Bida. "Необходимо остановить этот цирк. Все спортсмены принимают допинг во всех видах спорта, этого требуют их дисциплины", — уверена Marie Jose Raimundo Nadeau.

По предварительной информации, приглашение на Игры также не получат конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников, шорт-трекистки Евгения Захарова и Татьяна Бородулина и другие лидеры российской сборной, под вопросом также находятся некоторые российские хоккеисты.

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В мире
Комментарии
16 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Леонов
Это уже русофобиада. Выйти и не позориться. Боимся чего?
Приостановили же членство в ПАСЕ, - умоляют вернуться.
Никогда и ничего ни у кого не просите, - сами придут,
и принесут вам всё.
( М. Булгаков )
20:06
23.01.2018
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Владимир Семенов
Неужели поедут?Какими же словами можно назвать таких людей?
20:06
23.01.2018
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