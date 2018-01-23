МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Во вторник стало известно, что МОК не включил в список участников Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и лыжника Сергея Устюгова. Спортсмены не входили в число атлетов, подозреваемых в употреблении допинга.

Западные издания, освещая решение МОК, предпочли отразить как позицию самого комитета, отстранившего "чистых" российских спортсменов без объяснения причин, так и позицию Москвы.

При этом решение олимпийских чиновников вызвало негодование у пользователей соцсетей. Многие отметили, что наказывать невиновных — это "уже слишком". Так, Andrea Winzor из Австралии написала в Facebook, что такой шаг хоть и может показаться справедливым, но никак не решит проблему употребления допинга.

Луис Фелипе Меса из Колумбии иначе интерпретировал отстранение россиян. "Так как экономические санкции против России уже не работают, решили отыграться от ненависти и отчаяния, забанив лучших мировых спортсменов. Какие же они глупцы! И это вместо того чтобы продвигать свободную конкуренцию", — написал он в комментарии к другой публикации об отстранении шорт-трекиста. "Если не участвуют лучшие, тогда зачем вообще медали, они ведь не сияют", — считает уроженец Кубы Мигель Варгас.

Пользователи из других стран также огорчились из-за отсутствия лучших российских спортсменов на ОИ. "Без русских Олимпийские игры не имеют смысла", — отметил Gino Paglialunga из Франции. "Когда дело касается России, то это серьезная ошибка, система допинга, организованная государством. <…> Когда дело касается американцев, то это небольшой местный промах. Это смешно", — считает Zouzou Bida. "Необходимо остановить этот цирк. Все спортсмены принимают допинг во всех видах спорта, этого требуют их дисциплины", — уверена Marie Jose Raimundo Nadeau.

По предварительной информации, приглашение на Игры также не получат конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников, шорт-трекистки Евгения Захарова и Татьяна Бородулина и другие лидеры российской сборной, под вопросом также находятся некоторые российские хоккеисты.