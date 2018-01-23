На Забайкальской железной дороге ограничили скорость грузовых поездов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв — РИА Новости. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) перешла на особый режим работы из-за морозов, введены ограничения скоростного режима для грузовых составов, сообщают железнодорожники.

"В связи с установлением аномально низких температур в Забайкальском крае и Амурской области Забайкальская железная дорога работает в особом режиме. Усилен контроль за техническим состоянием электровозов и тепловозов. Для снижения динамического воздействия на рельсы и тягово-сцепные устройства подвижного состава при снижении температуры до минус 30 градусов вводятся ограничения скоростного режима для грузовых составов от 60 до 40 км/час",- говорится в сообщении.

На всех участках магистрали усилено наблюдение за состоянием инфраструктуры, организован контроль возможных изменений в металле под действием мороза, с помощью спецтехники ведется ультразвуковое сканирование рельсов, помогающее выявлять любые дефекты на стадии их зарождения.

Специалисты постоянно следят за состоянием искусственных сооружений (мостов и тоннелей), а также энергооборудования и устройств железнодорожной автоматики.

Во всех оперативных подразделениях прошел дополнительный инструктаж по технике безопасности, сотрудники обеспечены теплой спецодеждой, обувью, средствами от обморожения.

Предусмотрено дополнительное снабжение вагонов пассажирских поездов углем по маршруту следования. На дороге организовано круглосуточное дежурство руководителей дирекций и оперативных служб.