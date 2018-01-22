МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, глава комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина не поддержала инициативу, которая предлагает уравнять с официальными незарегистрированные браки.
"Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Такие инициативы — это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон", — заявила сенатор РИА Новости.
Она указала на то, что в советской истории уже был период, когда узаконили сожительство, что, как считает сенатор, привело к негативным последствиям.
"Число разводов выросло катастрофически. На десять браков приходилось девять разводов. 92% семей разваливались", — напомнила Мизулина.
Мизулина добавила, что этот вопрос очень важен, так как в условиях "нестабильного брака" меньше всего защищены дети.
В понедельник в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести в Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения".
По этой инициативе незарегистрированные отношения женщины и мужчины приравниваются к официальному браку после пяти лет совместного проживания со всеми вытекающими правовыми последствиями, а в случае рождения ребенка — после двух лет сожительства.