МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, глава комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина не поддержала инициативу, которая предлагает уравнять с официальными незарегистрированные браки.

"Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Такие инициативы — это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон", — заявила сенатор РИА Новости.

Мизулина отметила, что настоящие патриоты никогда не поддержат такую инициативу, так как "для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи – это удар по общественной и государственной стабильности".

Она указала на то, что в советской истории уже был период, когда узаконили сожительство, что, как считает сенатор, привело к негативным последствиям.

"Число разводов выросло катастрофически. На десять браков приходилось девять разводов. 92% семей разваливались", — напомнила Мизулина.

Она считает, что если в стране распространено сожительство, то следует искать причины такого явления. Для сокращения числа фактических браков, как считает сенатор, необходимо идти по пути укрепления института брака.

Мизулина добавила, что этот вопрос очень важен, так как в условиях "нестабильного брака" меньше всего защищены дети.

В понедельник в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести в Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения".

По этой инициативе незарегистрированные отношения женщины и мужчины приравниваются к официальному браку после пяти лет совместного проживания со всеми вытекающими правовыми последствиями, а в случае рождения ребенка — после двух лет сожительства.