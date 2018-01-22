Явлинский считает, что охранять учебные заведения должны силы МВД

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский в связи с последними инцидентами в школах считает, что охранять учебные учреждения должны силы МВД, а мерой профилактики могло бы стать развитие массового детского и юношеского спорта.

На минувшей неделе в России произошли два ЧП в школах: в Перми при драке с поножовщиной пострадали 15 человек, в Улан-Удэ в результате нападения на учеников ранены семь человек.

"Это серьезное дело, это проблема, о которой вы сможете найти в нашей программе целое специальное положение. Суть его в следующем: обязательно во всех школах и детских учреждениях должна быть система безопасности, и МВД должно предоставлять ведомственную или вневедомственную охрану — обязательно", — сказал Явлинский РИА Новости. Он отметил, что первоочередной мерой профилактики должен стать массовый детский и юношеский спорт. "Открытие бесплатных спортивных секций, а также различных кружков. Вот на что надо тратить деньги, а не на Олимпиады и Чемпионаты мира, инфраструктура которых вскоре после их проведения перестанет быть востребована", — полагает основатель "Яблока".

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах? Усиливать охрану и системы безопасности

Необходимо бороться с группами, пропагандирующими насилие в Сети

Вкладывать больше денег в психологические службы при школах

Никак, такие вещи нельзя предусмотреть Результаты 21.3% Усиливать охрану и системы безопасности

54.6% Необходимо бороться с группами, пропагандирующими насилие в Сети

13.4% Вкладывать больше денег в психологические службы при школах

10.7% Никак, такие вещи нельзя предусмотреть Все опросы Голосовать

Подобного рода инциденты политик связал "как с терроризмом, так и… с существенным падением уровня представления о том, что можно делать и что нельзя". "Хотя должен сказать, что преступления совершаются во все времена, и решением немедленным является создание системы охраны: умной, серьезной и эффективной. Буквально, чтобы каждое детское учреждение охраняли представители правоохранительных структур. Это гораздо более полезное использование Росгвардии, чем создание гигантских сил, которые готовятся все время к отражению протестных акций", — уверен Явлинский.

Политик подчеркнул, что инциденты в школах являются "очень опасными и очень серьёзными". "И нужно создавать специальную структуру внутри правоохранительных систем для защиты государственных учреждений и финансировать их за счёт бюджета, и должны быть профессионалы, которые этим занимаются", — уточнил Явлинский. Он добавил, что большое значение имеют и вопросы психологии. "В нынешних условиях — условиях всемирной сети (интернета) нужно большее внимание уделять и безопасности, и психологическим проблемам. Просто больше уделять внимания, нужно больше заниматься жизнью страны, жизнью общества", — констатировал кандидат в президенты.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.