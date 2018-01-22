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Общество

Явлинский считает, что охранять учебные заведения должны силы МВД

Сюжет:
Нападение на школу в Улан-Удэ (101)
08:1422.01.2018
(обновлено: 09:08 22.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГригорий Явлинский во время съезда партии Яблоко. 22 декабря 2017Григорий Явлинский во время съезда партии Яблоко. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский в связи с последними инцидентами в школах считает, что охранять учебные учреждения должны силы МВД, а мерой профилактики могло бы стать развитие массового детского и юношеского спорта.

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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"Страшно идти в школу": как живут в Улан-Удэ после нападения на учеников
На минувшей неделе в России произошли два ЧП в школах: в Перми при драке с поножовщиной пострадали 15 человек, в Улан-Удэ в результате нападения на учеников ранены семь человек.

"Это серьезное дело, это проблема, о которой вы сможете найти в нашей программе целое специальное положение. Суть его в следующем: обязательно во всех школах и детских учреждениях должна быть система безопасности, и МВД должно предоставлять ведомственную или вневедомственную охрану — обязательно", — сказал Явлинский РИА Новости. Он отметил, что первоочередной мерой профилактики должен стать массовый детский и юношеский спорт. "Открытие бесплатных спортивных секций, а также различных кружков. Вот на что надо тратить деньги, а не на Олимпиады и Чемпионаты мира, инфраструктура которых вскоре после их проведения перестанет быть востребована", — полагает основатель "Яблока".

Меры безопасности в школах России
© РИА Новости, Инфографика
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Меры безопасности в школах России

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Подобного рода инциденты политик связал "как с терроризмом, так и… с существенным падением уровня представления о том, что можно делать и что нельзя". "Хотя должен сказать, что преступления совершаются во все времена, и решением немедленным является создание системы охраны: умной, серьезной и эффективной. Буквально, чтобы каждое детское учреждение охраняли представители правоохранительных структур. Это гораздо более полезное использование Росгвардии, чем создание гигантских сил, которые готовятся все время к отражению протестных акций", — уверен Явлинский.

Политик подчеркнул, что инциденты в школах являются "очень опасными и очень серьёзными". "И нужно создавать специальную структуру внутри правоохранительных систем для защиты государственных учреждений и финансировать их за счёт бюджета, и должны быть профессионалы, которые этим занимаются", — уточнил Явлинский. Он добавил, что большое значение имеют и вопросы психологии. "В нынешних условиях — условиях всемирной сети (интернета) нужно большее внимание уделять и безопасности, и психологическим проблемам. Просто больше уделять внимания, нужно больше заниматься жизнью страны, жизнью общества", — констатировал кандидат в президенты.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
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Топор и коктейль Молотова: подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
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Общество
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
nikolay-sl
Нужно в первую очередь заниматься воспитанием школьников. Школа сейчас самоустранилась от воспитательной роли, переложив всё на родителей. Школа перестала закладывать в головы подростков нормы морали и поведения в обществе, а просто натаскивает как мартышек на сдачу ЕГЭ.
Устранять необходимо причину, а не следствие, как у нас любят либералы.
08:55
22.01.2018
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Алексей Мурашко
Старческий маразм крепчал.
Еще бы предложил на оборону школ бросить войска с танками и С-400, для отражения нападения с воздуха.
Надо менять подход к образованию и воспитанию, а не маяться дурью.
Раньше простая техничка тетя Дуся или баба Вера, лучше всякого охранника была, всех знала в лицо, не хуже другого воспитателя были, а надо так и тряпкой шлепнет. И порядок был и уважали их, попробуй не поздоровайся с ней. Казалась бы мелочь, а на самом деле основа, воспитания и уважения к старшим.
09:54
22.01.2018
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