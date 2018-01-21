Песков заявил, что не имеет отношения к политике, работая на госслужбе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет отношения к политике, так как является госслужащим.

"Я не имею никакого отношения к политике. Госслужащий – это же не политик. Политики – это те, кого выбирают люди", — заявил он в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия1".

При этом он подчеркнул, что ранее какое-то время симпатизировал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, но не ответил, вступал ли он в его партию.

"Ну, я оставлю без ответа", — сказал он, отвечая на вопрос о вступлении в партию Жириновского.