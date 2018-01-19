Жительница Ленинградской области спасла человека из тонущего автомобиля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Жительницу Выборгского района Ленинградской области Наталию Кунафееву наградят за спасение человека из упавшего в реку автомобиля, сообщает региональный главк МЧС.

Ведомство поясняет, что Наталия Кунафеева 2 ноября 2017 года стала очевидцем ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с ограждением моста и упал в реку Камышовку. Женщина побежала к месту аварии и бросилась в ледяную воду.

"Все так быстро произошло. Думать времени не было совсем. Я даже не успела испугаться… Я не чувствовала, насколько холодная вода, у меня, видимо, просто был шок" — рассказывает Кунафеева.

Доплыв до тонущего автомобиля, она услышала стук и крики о помощи. Женщина-водитель пыталась самостоятельно разбить стекло огнетушителем. Наталия помогла женщине выбраться из автомобиля и доплыть до берега.

"Главное, что мы спаслись. Это шок. Это настолько страшно. Я даже никогда не думала, что автомобиль так быстро уходит под воду", — сказала девушка.

"Наталия Кунафеева представлена к ведомственной награде", — сообщает ГУМЧС.