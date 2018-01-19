Ульяновский губернатор встретился с курсантами, снявшими скандальное видео

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с курсантами Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), снявшими скандальное видео. Он высказался против их отчисления из вуза, но посоветовал молодым людям извиниться перед родителями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

"Встреча губернатора с курсантами прошла сегодня утром. В ходе нее глава региона обозначил свою позицию – курсантов не стоит сурово наказывать и отчислять. Он также посоветовал им извиниться перед родителями", — сказал Гончарук, уточнив, что на этой встрече был и ректор УИГА.

По словам собеседника агентства, губернатор также отметил, что своим поступком курсанты "выставили в не очень красивом свете и вуз, и его руководство".

"Курсанты с понурыми лицами молчали, слушали губернатора", — ответил пресс-секретарь на вопрос о реакции молодых людей.

Видео, на котором почти догола раздетые курсанты танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction, вызвало большой общественный резонанс. В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и участникам скандального ролика самые жесткие меры вплоть до увольнения и отчисления. Приволжская транспортная прокуратура провела проверку, но не нашла в видео никаких нарушений. Многие пользователи интернета выступили в защиту курсантов, в Сети появилось несколько видеороликов в их поддержку.

Накануне губернатор Ульяновской области написал в Facebook, что увольнение точно не добавит курсантам патриотизма и воспитания, но соразмерное поступку наказание они должны понести.