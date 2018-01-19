Яровая настаивает на введении в школах уроков информационной безопасности

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Необходимо ввести в школах уроки по информационной безопасности, так как детей нужно учить, как нужно себя вести при поступлении тревожной информации, в частности, через соцсети, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, комментируя трагедию, которая произошла в школе города Улан-Удэ.
"Мы по-прежнему ждем от министерства образования, мною уже дважды направлялись запросы на имя министра, с тем чтобы в федеральных образовательных стандартах появилось содержание обучения информационной безопасности", — заявил Яровая журналистам.
"Это вопрос обучения ребенка первичным навыкам того, как себя нужно вести в ситуации, которая связана с поступлением тревожной информации через соцсети. Это элементарные правила безопасности, поэтому этому детей надо обучать", — добавила она.
Случай в Улан-Удэ – не первый, когда происходит нападение с участием школьников. Ранее в Сосновском районе Челябинской области ученик 9-го класса в ходе конфликта ножом нанес царапину своему 17-летнему однокласснику. Подозреваемый 16-летний подросток задержан, в настоящее время проводится проверка.
В одной из школ Перми в понедельник произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.