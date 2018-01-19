КС не стал рассматривать жалобу Навального на закон о выборах президента

С.-ПЕТЕРБРУГ, 19 янв — РИА Новости. Конституционный суд РФ отказался принять к рассмотрению жалобу Алексея Навального, которому из-за непогашенной судимости было отказано в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.

"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой", — сказано в решении председателя суда Валерия Зорькина, опубликованном на официальном сайте суда.

Данное решение КС РФ окончательно и обжалованию не подлежит.

В мотивировочной части Зорькин отметил, что этот вопрос уже был предметом рассмотрения в суде. "Ограничение пассивного избирательного права, не являющееся уголовным наказанием, может применяться в механизме общеправовых последствий осуждения без специального указания в приговоре в качестве установленного на определенный срок конституционно-правового дисквалифицирующего препятствия для занятия такими лицами выборных публичных должностей после отбытия ими наказания", — отмечается в решении.

Суд пришел к выводу, что "правовая демократия нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества".

По мнению Зорькина, законодатель, вводя запрет осужденным за тяжкие преступления участвовать в выборах, заботился о том, чтобы граждане не сомневались "в морально-этических и нравственных качествах, в законности и бескорыстности действий лиц, занимающих выборные должности".

"Возможность избрания на эту должность (президента РФ) лица, осужденного к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющего неснятую и непогашенную судимость за такое преступление, сама по себе создает крайне высокие риски для правовой демократии", — отметил Зорькин.

Ранее Центризбирком принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

Верховный суд РФ 30 декабря отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты. Навальный заявлял о готовности обжаловать это решение "везде", в том числе в КС. В начале января решение вступило в законную силу.

Навальный обжаловал в КС примененную в его деле норму, содержащуюся в федеральном законе "О выборах президента Российской Федерации", которая не позволяет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах гражданам, имеющим на день голосования неснятую и непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Согласно данной норме, гражданин может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по статье о совершении тяжкого преступления в связи с делом о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".