Жириновский потребовал не наказывать ульяновских курсантов за танцы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский требует не наказывать курсантов летного училища Ульяновска за танцы в полуобнаженном виде и считает, что для общей пользы в высших учебных заведениях можно было бы организовывать "танцевальную паузу".

"Я требую немедленно прекратить любые гонения на этих молодых людей. Это их досуг, это их общежитие. Они что делали? Они танцевали. Ребята танцуют, им 17-18 лет, они молоды. Форма одежды тоже нормальная: жарко там, топят хорошо, +25°С. Что они будут потеть. Это их общежитие, это их дом, никто не имеет право туда подглядывать", — сказал Жириновский журналистам.

Он отметил, что не видит ничего плохого и в том, что ребята выложили видео с танцами в социальную сеть. По мнению Жириновского, сейчас "такое время", когда все стремятся выкладывать воспоминания в интернет.

Политик заявил, что танцы среди молодежи нужно поощрять. "В вузах можно перерыв делать, и пускай маленькая дискотека в перерыв в фойе", — предложил Жириновский.

Он подчеркнул, что ЛДПР проконтролирует, чтобы "ни один волос не упал с голов курсантов". По словам главы партии, если гонения на студентов не прекратятся, ЛДПР будет требовать наказания чиновников, "Росавиации" и ректора летного училища.