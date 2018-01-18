В Ленинградской области Путин возложил цветы в память о жертвах блокады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище к монументу Родина-мать в Петербурге в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда.
Путин прибыл в Северо-Западный федеральный округ для участия в памятных мероприятиях.
По пути от Вечного огня к монументу президент остановился возложить цветы у братской могилы, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся в блокаду.
У монумента к президенту подошёл пенсионер Евгений Щербаков. Он сообщил, что его отец, Николай Петрович Щербаков, в звании подполковника командовал подразделением, где служил отец президента, и они вместе сражались на Невском пятачке. Пенсионер попросил президента о встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях и передать фотографии и документы.
В четверг глава государства также осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны и посмотрит фильм "Рубеж".
За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Путин возложил цветы к массовому захоронению, где погребен его погибший в блокаду брат. pic.twitter.com/d9Kdwm0jCd— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 января 2018 г.