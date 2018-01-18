В Ленинградской области Путин возложил цветы в память о жертвах блокады

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области. 18 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области. 18 января 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище к монументу Родина-мать в Петербурге в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда.

Путин прибыл в Северо-Западный федеральный округ для участия в памятных мероприятиях.

По пути от Вечного огня к монументу президент остановился возложить цветы у братской могилы, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся в блокаду.

У монумента к президенту подошёл пенсионер Евгений Щербаков. Он сообщил, что его отец, Николай Петрович Щербаков, в звании подполковника командовал подразделением, где служил отец президента, и они вместе сражались на Невском пятачке. Пенсионер попросил президента о встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях и передать фотографии и документы.

В четверг глава государства также осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны и посмотрит фильм "Рубеж".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.