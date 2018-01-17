Глава ВШЭ рассказал, как искусственный интеллект изменит рынок образования

Ученик во время урока в московской школе. Архивное фото

Ученик во время урока в московской школе. Архивное фото

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Искусственный интеллект-переводчик может появиться на рынке через десять лет, что решит проблему доступности учебных материалов на других языках, считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

"Чисто российского рынка образования не будет уже через пять лет. А через десять лет эта тенденция резко усилится, потому что через десять лет с очень большой вероятностью на рынок войдёт искусственный интеллект-переводчик, который будет эквивалентен нехудожественному переводу", — сказал Кузьминов на полях Гайдаровского форума.

Таким образом, по его словам, исчезнет языковой барьер у образовательных материалов.

"Что это значит, даже трудно себе представить полностью последствия, с учётом роста чисто коммерческой составляющей (сферы образования)", — сказал Кузьминов.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).