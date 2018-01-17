Глава ВШЭ рассказал, как искусственный интеллект изменит рынок образования

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Искусственный интеллект-переводчик может появиться на рынке через десять лет, что решит проблему доступности учебных материалов на других языках, считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Таким образом, по его словам, исчезнет языковой барьер у образовательных материалов.
"Что это значит, даже трудно себе представить полностью последствия, с учётом роста чисто коммерческой составляющей (сферы образования)", — сказал Кузьминов.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).