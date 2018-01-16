СМИ сообщили о разработке нового ГОСТа для водки

МОСКВА, 16 января — РИА Новости. Росстандарт намерен утвердить новые требования для водки повышенного качества, пишет газета "Известия".
Новый ГОСТ, как пишут "Известия", закрепит за Россией статус родины водки.
"В их названии фигурирует словосочетание "российское качество". Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков", — рассказали изданию в Росстандарте.
Согласно новым требованиям, напиток будет иметь крепость 40% и представлять собой прозрачную бесцветную жидкость без осадка с мягким вкусом и характерным ароматом. Издание также отмечает, что все стадии производства будут осуществлены на территории России.