СМИ сообщили о разработке нового ГОСТа для водки

МОСКВА, 16 января — РИА Новости. Росстандарт намерен утвердить новые требования для водки повышенного качества, пишет газета "Известия".

По информации издания, новый ГОСТ с рабочим названием "Российское качество. Классическая водка. Технические условия" может вступить в силу в 2019 году. Новые правила предъявят более жесткие требования к сырью для алкогольного напитка.

Новый ГОСТ, как пишут "Известия", закрепит за Россией статус родины водки.

"В их названии фигурирует словосочетание "российское качество". Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков", — рассказали изданию в Росстандарте.

Согласно новым требованиям, напиток будет иметь крепость 40% и представлять собой прозрачную бесцветную жидкость без осадка с мягким вкусом и характерным ароматом. Издание также отмечает, что все стадии производства будут осуществлены на территории России.