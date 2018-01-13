Восстановление электроснабжения в районах Дагестана осложнено из-за погоды

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Восстановление электроснабжения в четырех районах Дагестана из-за обрыва линии электропередач осложнено погодными условиями, сохраняющейся опасностью схода лавин в горах и труднодоступностью районов, сообщил начальник информационно-аналитического отдела департамента по взаимодействию со СМИ "МРСК Северного Кавказа" (входит в группу компаний "Россети") Олег Губченко.

Обрыв линии электропередач произошел на линии Хунзах-Шамильское днем. В результате была отключена подача электричества в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке. Мощность отключения составила 40 мегаватт.

"Аварийно-восстановительные работы проходят в крайне сложных условиях — мороз и, как сообщили в ГУ МЧС России по РД, в горах сохраняется лавиноопасность… Основная сложность в обнаружении и восстановлении нарушенного энергоснабжения заключается в труднодоступности Тляратинского и Цунтинского районов. ЛЭП этих районов являются самыми высокогорными в Республике Дагестан, и инспектирование пролетов между опорами даже в летнее время является сложной задачей", — сказал он.

Как отметил Губченко, завершить аварийно-восстановительные работы и возобновить подачу электричества планируется до 18.00 мск.