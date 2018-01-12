Совфед готов вместе с Госдумой дорабатывать закон о притравочных станциях

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Согласительная комиссия Совфеда готова вместе с депутатами Госдумы дорабатывать ранее отклоненный сенаторами закон о притравочных станциях, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Он также не согласился с обвинениями в конфликте интересов при рассмотрении документа в Совфеде.

Сенаторы 26 декабря отклонили принятый Госдумой закон о запрете контактной притравки охотничьих собак (через прямой контакт обучаемой собаки с диким животным). По мнению законодателей, эта норма приведет к уничтожению охотничьей отрасли. В Госдуме не согласны с такой позицией и заявили о возможном конфликте интересов при обсуждении закона в верхней палате. Две палаты сформировали согласительную комиссию для доработки документа.

"Мне вообще не понятно, у кого тогда спрашивать мнение, если не у тех людей, которые занимаются этим профессионально. Какой здесь конфликт интересов?" — сказал Лисовский.

Он подчеркнул, что несколько сенаторов, которые занимаются охотой, высказали свое мнение в ходе обсуждения закона. Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что Госдума "не обсудила предлагаемую формулировку с участниками профессионального сообщества".

Парламентарий считает, что коллегам из Совфеда и Госдумы нужно вернуться к прежней формулировке закона – ввести нормы, "исключающие гибель животных и причинение им страданий".

По словам Лисовского, устанавливаемые правила цивилизованной охоты защищают и людей, и диких животных. Он также подчеркнул, что Госдума "не прислушалась к мнению регионов, поскольку почти все регионы призвали Совфед закон не поддерживать".