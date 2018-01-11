Путин заявил, что за риски при покупке криптовалют отвечает сам человек

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ответственность за ситуацию с криптовалютами в случае законодательного регулирования этого вопроса будет нести государство, а пока риски принимают сами граждане, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если мы отрегулируем… потом государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть. Сейчас это в основном ответственность самого человека", — сказал Путин.

Как отметил президент, государство сейчас может только прописать, что можно, а чего нельзя в отношении криптовалюты, а если будут неточности, то возникнут проблемы.

Президент привел пример с валютной ипотекой, когда граждан предупреждали об опасности вложения граждан в эту форму кредитования, напоминая о курсовых рисках. "Но когда это произошло, все же забыли об этом. Все забыли и диссоциируют это, как будто этого не было, это же было, предупреждения были, но никто не слушает", — напомнил Путин.

Он отметил, что в ситуации с валютной ипотекой государству хотелось помочь гражданам. "Так всегда было и так всегда будет — государство всегда будет нести ответственность, поэтому здесь нужно быть крайне аккуратными", —подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что с ходу нельзя говорить о необходимости или возможности принятия закона о цифровых технологиях, поскольку проработкой подобного вопроса должны заниматься эксперты, но "любая зарегулированность ограничивает свободу предпринимательской деятельности, сдерживает, в чем-то это иногда обоснованно, а в чем-то это сдерживает и нужно вовремя снимать".