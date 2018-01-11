Путин рассказал, где встретил Новый год

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что все праздники проводит в России, наступивший 2018 год он встретил дома и на несколько дней ездил в морозный сибирский регион.

"Что касается новогодних праздников и всех других праздников: я все праздники провожу в России. Просто такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря. В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь. Там действительно был мороз — минус 33, но мне это нравится", — сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств.