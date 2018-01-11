Толстой подтвердил сообщения о маркировке СМИ-иноагентов при репостах

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей, которые размещают у себя информацию таких СМИ, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Очень бурную реакцию вызвало сегодня известие о том, что требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей. Хочу пояснить: да, эта норма действительно содержится в тексте законопроекта, который завтра мы будем рассматривать в первом чтении", — сказал Толстой журналистам в четверг.

По его словам, при распространении подобной информации любым способом, включая социальные сети, будет справедливо сообщать своим читателям о том, что они распространяют информацию, которая может быть направлена против интересов своей страны. Он добавил, что признание СМИ иностранными агентами означает, что они получают финансирование от других государств, и, следовательно, действуют в их интересах.

"Так что при распространении подобной информации любым способом, включая социальные сети, будет справедливо информировать своих читателей о том, что вы распространяете информацию, которая может быть направлена против интересов своей страны", — пояснил вице-спикер.

Парламентарий также обратил внимание, что рассматриваемый законопроект является лишь уточнением принятого осенью закона о СМИ-иноагентах, который является зеркальной мерой на соответствующий закон в США.