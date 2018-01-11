Замначальника Матросской тишины уволили после скандала с VIP-камерами

Полицейский фургон у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фото

Полицейский фургон у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заместителя начальника СИЗО Матросская Тишина уволили после скандала с VIP-камерами. Еще троих сотрудников оперативного отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как рассказали во ФСИН, сотрудники ведомства обнаружили ряд нарушений, соответствующие материалы уже направлены в следственные органы.

Проверки в Матросской Тишине продолжаются.

VIP-камеры

В декабре правозащитники из общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли в одном из корпусов следственного изолятора камеры для "особо важных" арестантов. ФСИН после этого решила проверить условия содержания подследственных и обвиняемых.

Как сообщала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, условия в VIP-камерах "можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами".

"В них два больших окна, огромный современный телевизор на стене, холодильник Indesit, забитый деликатесами, белоснежные кровати с новым бельем и даже туалет с вытяжкой и дорогим унитазом. По нашему мнению, это как-то странно", — рассказала правозащитница.

Она отметила, что, по словам руководства СИЗО, данные камеры ремонтировались за благотворительные деньги, и в целом в таком ключе отремонтирован этаж.

Другие камеры здания, по словам Меркачевой, выглядят значительно хуже.

Она рассказал также, что в этих помещениях содержались подозреваемые в мошенничестве.

"По нашему мнению, это еще один фактор, который показывает, что эти камеры отремонтированы под определенный контингент", — добавила правозащитница, отметив, что руководство СИЗО не смогло прояснить ситуацию.

Спустя два дня Меркачева сообщила в эти "VIP-камеры" начали сажать обычных подсудимых.

"Очень радует, что ФСИН оперативно отреагировала на реакцию правозащитников, и уже полным ходом идет проверка", — рассказала правозащитница.

Кроме того, она отметила, что из "VIP-камер" начали исчезать следы роскошной жизни находящихся там подсудимых.

"Были убраны всякие коврики и прочие предметы роскоши, которым не место в камере СИЗО. Таким образом, руководство отреагировало на наше сообщение", — добавила Меркачева.