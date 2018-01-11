Замначальника Матросской тишины уволили после скандала с VIP-камерами

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заместителя начальника СИЗО Матросская Тишина уволили после скандала с VIP-камерами. Еще троих сотрудников оперативного отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.
Проверки в Матросской Тишине продолжаются.
VIP-камеры
В декабре правозащитники из общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли в одном из корпусов следственного изолятора камеры для "особо важных" арестантов. ФСИН после этого решила проверить условия содержания подследственных и обвиняемых.
Как сообщала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, условия в VIP-камерах "можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами".
"В них два больших окна, огромный современный телевизор на стене, холодильник Indesit, забитый деликатесами, белоснежные кровати с новым бельем и даже туалет с вытяжкой и дорогим унитазом. По нашему мнению, это как-то странно", — рассказала правозащитница.
Другие камеры здания, по словам Меркачевой, выглядят значительно хуже.
Она рассказал также, что в этих помещениях содержались подозреваемые в мошенничестве.
"По нашему мнению, это еще один фактор, который показывает, что эти камеры отремонтированы под определенный контингент", — добавила правозащитница, отметив, что руководство СИЗО не смогло прояснить ситуацию.
"Очень радует, что ФСИН оперативно отреагировала на реакцию правозащитников, и уже полным ходом идет проверка", — рассказала правозащитница.
Кроме того, она отметила, что из "VIP-камер" начали исчезать следы роскошной жизни находящихся там подсудимых.
"Были убраны всякие коврики и прочие предметы роскоши, которым не место в камере СИЗО. Таким образом, руководство отреагировало на наше сообщение", — добавила Меркачева.