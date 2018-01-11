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Общество

Замначальника Матросской тишины уволили после скандала с VIP-камерами

13:3911.01.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПолицейский фургон у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фотоПолицейский фургон у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заместителя начальника СИЗО Матросская Тишина уволили после скандала с VIP-камерами. Еще троих сотрудников оперативного отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Как рассказали во ФСИН, сотрудники ведомства обнаружили ряд нарушений, соответствующие материалы уже направлены в следственные органы.

Проверки в Матросской Тишине продолжаются.

VIP-камеры

В декабре правозащитники из общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли в одном из корпусов следственного изолятора камеры для "особо важных" арестантов. ФСИН после этого решила проверить условия содержания подследственных и обвиняемых.

Как сообщала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, условия в VIP-камерах "можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами".

"В них два больших окна, огромный современный телевизор на стене, холодильник Indesit, забитый деликатесами, белоснежные кровати с новым бельем и даже туалет с вытяжкой и дорогим унитазом. По нашему мнению, это как-то странно", — рассказала правозащитница.

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Она отметила, что, по словам руководства СИЗО, данные камеры ремонтировались за благотворительные деньги, и в целом в таком ключе отремонтирован этаж.

Другие камеры здания, по словам Меркачевой, выглядят значительно хуже.

Она рассказал также, что в этих помещениях содержались подозреваемые в мошенничестве.

"По нашему мнению, это еще один фактор, который показывает, что эти камеры отремонтированы под определенный контингент", — добавила правозащитница, отметив, что руководство СИЗО не смогло прояснить ситуацию.

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Спустя два дня Меркачева сообщила в эти "VIP-камеры" начали сажать обычных подсудимых.

"Очень радует, что ФСИН оперативно отреагировала на реакцию правозащитников, и уже полным ходом идет проверка", — рассказала правозащитница.

Кроме того, она отметила, что из "VIP-камер" начали исчезать следы роскошной жизни находящихся там подсудимых.

"Были убраны всякие коврики и прочие предметы роскоши, которым не место в камере СИЗО. Таким образом, руководство отреагировало на наше сообщение", — добавила Меркачева.

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Общество
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Евгений Васильевич
Зам начальника уволили, а начальник белый и пушистый?
14:49
11.01.2018
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sir.rincha
Зама уволили, 3-х сотрудников наказали. Это хорошо, показательно. А сам начальник знать не знал, что у него в сизо твориться? Типа не приделах, раз вообще никакого наказания не понёс. Кроме общественников больше никто сизо не проверял? Ведомственные комиссии проходили как обычно, дальше бани никуда походу не ходили. К ним вопросы есть, интересно?
14:54
11.01.2018
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