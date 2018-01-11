В СФ предложили упростить процедуру получения гражданства РФ для крымчан

Оформление паспортов граждан РФ жителям Крыма в 10-м отделе по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев УФМС Москвы

Оформление паспортов граждан РФ жителям Крыма в 10-м отделе по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев УФМС Москвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил упростить процедуру получения российского гражданства для крымчан, которые покинули полуостров до 2014 года.

"Причем они могли выехать не только на Украину, но и в другие страны. Мы считаем, что для такой категории лиц, которые возвратились в Крым, должна быть упрощенная процедура получения российского гражданства", — сказал Цеков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается.

"Надеемся, что понимание и поддержку получим. Во всяком случае, в Государственной думе экспертный совет при фракции "Единая Россия" эту идею поддержал", — подчеркнул Цеков.

Кроме того, по его мнению, украинцами нужно отменить одно из условий получения российского паспорта — сдачу экзамена по русскому языку.

Сенатор также предложил отменить трудовые патенты для граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые должны работать в России "на общих основаниях".

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России.

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