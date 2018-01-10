В Госдуму внесли проект о посещении пациента в реанимации членами семьи

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутат "Единой России" Николай Герасименко внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет обязанность медицинской организации обеспечить возможность для членов семьи посетить пациента, получающего стационарную помощь в отделении реанимации.

Автор подчеркивает, что в настоящее время действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, которые находятся в реанимации или палате интенсивной терапии. Доступ к пациентам в большинстве случаев является "жестом доброй воли главного врача", что вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов, сообщает Герасименко.

"Проект федерального закона… предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии", — следует из пояснительной записки к документу.

При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указывается в сопроводительных документах к проекту закона.