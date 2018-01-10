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Общество

Путин пообещал приравнять МРОТ к прожиточному минимуму раньше срока

19:3710.01.2018
(обновлено: 19:39 10.01.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк10 января 2018. Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода.10 января 2018. Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняют к прожиточному минимуму раньше срока. Владимир Путин заявил, что это произойдет не 1 января 2019-го, а 1 мая текущего года.

Выплата. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода президент отметил, что несоответствие этих показателей несправедливо и "искривляет рынок труда".

Российский лидер рассказал, что разговаривал с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, который предложил ускорить реализацию решения о повышении МРОТ, чтобы оно вступило в силу в День труда.

"У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем", — пообещал глава государства. По его словам, это решение коснется четырех миллионов человек.

Нынешние показатели

Президент подписал документ, предусматривающий повышение в 2019 году минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума в конца декабря.

Нищие в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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С 1 января 2018 года этот показатель повысился до 85 процентов от величины прожиточного минимума и составил 9489 рублей вместо 7800.

Споры вокруг этого вопроса велись 25 лет. С предложением повысить МРОТ с нынешних 71-72 процентов от прожиточного минимума до 85 и затем уравнять их выступил сам президент.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.

Позитивная динамика

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя повышение МРОТ, заявил, что это решение свидетельствует о позитивной динамике в российской экономике.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Ускорение повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума обеспечивается позитивной динамикой российской экономики; соответствующее предложение внесено после реализации первого этапа повышения минимального размера оплаты труда", — приводит слова парламентария пресс-служба фракции.

По словам Исаева, доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума — решение, направленное на борьбу с бедностью, призванное сократить "серую занятость". Как считает депутат, решение также будет стимулом для повышения заработных плат в РФ.

Он также заявил, что президент принял такое решение исходя из возможностей бюджета.

Социальная ориентированность государства

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя повышение МРОТ до прожиточного минимума, назвал такое решение свидетельством социальной ориентированности государства.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Общество должно быть уверено, что если человек работает, то его работа оплачивается хотя бы в минимальной части уровня прожиточного минимума. Сейчас заработная плата — это общемировой тренд — все менее и менее соответствует прожиточному минимуму (для людей с низкой квалификацией). И то, что Россия делает шаг в обратную сторону и поднимает минимальную заработную плату до уровня прожиточного минимума, говорит о социальной ориентированности государства, о попытке мотивировать людей", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Проблема бедности

В то же время, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева отметила, что повышение МРОТ не решит полностью проблему бедности.

Пустой кошелек. Архивное фото
© Fotolia / Piotr Marcinski
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"Здесь не нужно иметь очень больших ожиданий. Мера разумная, но решить проблему бедности с ее помощью не получится. МРОТ поднимается до уровня прожиточного минимума, но бедность — это категория потребления — если на эту минимальную зарплату в размере прожиточного минимума живет не только сам работник, но и несколько членов его семьи, то он не перестанет быть бедным", — заявила она.

Другая проблема, по мнению Малевой, связана с тем, что из зарплаты, приравненной к прожиточному минимуму, вычитается НДФЛ. "Даже минимальная заработная плата в размере прожиточного минимума будет уменьшена за счет НДФЛ, поэтому на потребление останется меньше, чем прожиточный минимум", — считает эксперт.

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Общество
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
kotkoalex
Депутатам, чиновникам и прочей шушаре по МРОТу в месяц и не боле? Ты это хотел сказать?
20:02
10.01.2018
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Арчибальд Карлович
Путин вам столько всего пообещал, а вам всё мало...
20:23
10.01.2018
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