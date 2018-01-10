Госдума отклонила законопроект о двух пенсиях для детей-инвалидов

МОСКВА. 10 янв — РИА Новости. Госдума отклонила законопроект депутата фракции ЛДПР Сергея Иванова о двух пенсиях для детей-инвалидов, потерявших одного или обоих родителей.

Документом предлагалось предоставить детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, права на одновременное получение двух пенсий (социальной пенсии по инвалидности и социальной либо трудовой пенсии по случаю потери кормильца).

В отзыве комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, ответственного за законопроект, отмечается, что в отношении рассматриваемой категории детей в 2013 году, были приняты меры, направленные существенное увеличение размера социальной пенсии.

Также профильный комитет обратил внимание на то, что в случае реализации данной нормы на одновременное получение двух пенсий будут претендовать также и взрослые дети кормильца.