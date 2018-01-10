В Госдуме удивлены политикой признания российских СМИ иноагентами в США

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Политика властей США по признанию иностранными агентами российских СМИ вызывает удивление парламентариев РФ, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Пётр Толстой после заседания комитета ГД по информационной политике в среду.
"Мы смотрим на это всё с большим удивлением. Поэтому вынуждены принимать вот эти (ответные – ред.) законодательные акты. В принципе, такого не должно быть", — сказал Толстой.
Он также подчеркнул, что Россия вынуждена предпринимать ответные меры.
"Мы исходили из того, что демократия и свобода слова — это незыблемые ценности, и было бы как-то странно от них отходить. Просто если наши уважаемые коллеги буквально всё считают пропагандой, ну, ок. Получат в ответ так, что мало не покажется", — добавил вице-спикер.
В свою очередь Минюст РФ включил в список иноагентов в России девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".