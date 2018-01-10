Путин встретится с победителями конкурса сочинений о будущем России

Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации ПроеКТОриЯ в Ярославле. 1 сентября 2017

Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации ПроеКТОриЯ в Ярославле. 1 сентября 2017

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 11 января, встретится со школьниками — авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее", сообщает пресс-служба Кремля.

"Одиннадцатого января президент РФ Владимир Владимирович Путин встретится со школьниками — авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в День знаний, 1 сентября 2017 года, президент провел всероссийский открытый урок "Россия, устремленная в будущее", во время которого обратился к школьникам с предложением написать сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040-2050-х годов.

Во всероссийском конкурсе сочинений "Россия, устремленная в будущее", в котором приняло участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов РФ, одержали победу 35 работ школьников.