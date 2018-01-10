Комитет ГД поддержал проект о регулировании деятельности СМИ-иноагентов

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Комитет ГД по информационной политике поддерживает концепцию проекта, предусматривающего регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, заявил глава комитета Леонид Левин.

"Комитет поддерживает концепцию данного закона", — сказал Левин в ходе заседания комитета.

Законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США", отметил Левин. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры.

Совет Думы 11 января рассмотрит проект и примет решение о его включении в повестку заседания Госдумы на 12 января.