Путин встретится с руководителями российских печатных СМИ и информагентств

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 января в преддверии Дня печати встретится с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, сообщает пресс-служба Кремля.

"В преддверии Дня российской печати президент РФ Владимир Владимирович Путин встретится с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств. В ходе беседы, которая пройдет в редакции газеты "Комсомольская правда", планируется обсудить актуальные вопросы отрасли", — говорится в сообщении.