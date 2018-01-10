В Крыму рассказали о возрождении региона после присоединения к России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Крым завершает преодоление последствий своей более чем 20-летней "депортации" с Родины, когда полуостров находился в составе Украины, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Крым завершает преодоление последствий своей более чем 20-летней "депортации" с Родины и его отделения от России украинской государственной границей. Возвращение полуострова на родную почву благодаря действиям крымчан, России и, прежде всего, нашего президента спасло Крым от этнической чистки, войны и насильственного изменения его идентичности", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.

По его словам, на пути возрождения Крыма 2018 год станет переломным.

Читайте полный текст интервью с Георгием Мурадовым >>

"Крымская блокада" будет окончательно прорвана завершением строительства в уникально короткий срок "дороги жизни" — Крымского моста и трассы "Таврида". Откроется новый, один из крупнейших в России, аэропорт Симферополя. Будет завершено строительство и модернизация ряда важных образовательных, социальных и туристический объектов", — сказал вице-премьер.

Кроме того, по его словам, в числе главных достижений — повышение уровня жизни крымского населения и общественная стабильность, рост социальной поддержки семей, ветеранов и пенсионеров и, конечно же, укрепление безопасности крымского региона, которая теперь гарантирована всей мощью России.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>