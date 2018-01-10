ВЦИОМ узнал, сколько россиян готовы отказаться от печатной прессы

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от традиционной прессы в пользу электронных СМИ, практически поровну разделились голоса приверженцев печатных изданий и интернет-версий газет и журналов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За минувшие четыре года электронные версии изданий в качестве источника информации россияне стали выбирать чаще — с 29% опрошенных в 2013 году до 47% в прошлом году. А вот печать теряет свои позиции: по данным на 2017 год, для прочтения интересующей статьи ее предпочли бы 46% респондентов (с 58% четырьмя годами ранее).

"Хотя к полному отказу от бумажных изданий СМИ более трех четвертей россиян (79%) еще не пришли, в обозримом будущем в этом вопросе возможны серьезные изменения. Сегодня уже каждый третий среди граждан от 25 до 34 лет (35%), а также жителей обеих столиц (34%) готов полностью перейти на онлайн-контент (электронные газеты, журналы в интернете). По выборке в целом – каждый пятый (19%)", — говорится в материалах опроса, которые есть у РИА Новости.

В целом за последние несколько лет потребление печатной периодики, по оценке социологов, существенно снизилось: если в 2014 году ее с той или иной регулярностью читали 77% россиян, то в минувшем – уже 55%. "Однако роста популярности интернет-версий изданий за три года в массовой аудитории не произошло: в 2014-м к электронным источникам обращались 58%, в 2017-м — 54%", — указано в материалах ВЦИОМ.

Как показал опрос, более популярны электронные медиа среди молодых людей (70-74% респондентов от 18 до 34 лет), а также москвичей и петербуржцев (58%). Если старшее поколение не готово совсем оказаться от бумажных источников, то молодежная аудитория и жители мегаполисов все больше переходят на оперативные цифровые способы потребления контента, уточнил гендиректор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

"Заметна тенденция сокращающегося потребления информации традиционных журналов и газет в интернете. Наши соотечественники все чаще используют поисковики, интеграторы и мессенджеры для ориентации в информационном потоке", — отметил эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23-24 октября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.