РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

ВЦИОМ узнал, сколько россиян готовы отказаться от печатной прессы

Сюжет:
"Общественные мнения" (286)
08:1010.01.2018
(обновлено: 08:35 10.01.2018)
14590
© Fotolia / svortСтопка газет. Архивное фотоСтопка газет. Архивное фото
© Fotolia / svort

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от традиционной прессы в пользу электронных СМИ, практически поровну разделились голоса приверженцев печатных изданий и интернет-версий газет и журналов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Телевизор. Архивное фото
© Fotolia / Degimages
Россияне стали меньше смотреть телевизор и слушать радио, показал опрос

За минувшие четыре года электронные версии изданий в качестве источника информации россияне стали выбирать чаще — с 29% опрошенных в 2013 году до 47% в прошлом году. А вот печать теряет свои позиции: по данным на 2017 год, для прочтения интересующей статьи ее предпочли бы 46% респондентов (с 58% четырьмя годами ранее).

"Хотя к полному отказу от бумажных изданий СМИ более трех четвертей россиян (79%) еще не пришли, в обозримом будущем в этом вопросе возможны серьезные изменения. Сегодня уже каждый третий среди граждан от 25 до 34 лет (35%), а также жителей обеих столиц (34%) готов полностью перейти на онлайн-контент (электронные газеты, журналы в интернете). По выборке в целом – каждый пятый (19%)", — говорится в материалах опроса, которые есть у РИА Новости.

Просмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia / steheap
Новости по телевизору вообще не смотрят 10% россиян, показал опрос

В целом за последние несколько лет потребление печатной периодики, по оценке социологов, существенно снизилось: если в 2014 году ее с той или иной регулярностью читали 77% россиян, то в минувшем – уже 55%. "Однако роста популярности интернет-версий изданий за три года в массовой аудитории не произошло: в 2014-м к электронным источникам обращались 58%, в 2017-м — 54%", — указано в материалах ВЦИОМ.

Как показал опрос, более популярны электронные медиа среди молодых людей (70-74% респондентов от 18 до 34 лет), а также москвичей и петербуржцев (58%). Если старшее поколение не готово совсем оказаться от бумажных источников, то молодежная аудитория и жители мегаполисов все больше переходят на оперативные цифровые способы потребления контента, уточнил гендиректор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Девушка сканирует QR-код на презентации проекта Мобильные библиотеки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Москвичи все больше предпочитают цифровой формат книг

"Заметна тенденция сокращающегося потребления информации традиционных журналов и газет в интернете. Наши соотечественники все чаще используют поисковики, интеграторы и мессенджеры для ориентации в информационном потоке", — отметил эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23-24 октября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
ВЦИОМ уже впору опрашивать, что такое печатная пресса ) а то не все понимают, от чего отказываться-то...
08:26
10.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена