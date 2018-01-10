В Москве разработали приложение для навигации болельщиков на ЧМ-2018

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Дополнительные функции в приложении "Метро Москвы" помогут болельщикам добираться до стадионов "Спартак" и "Лужники", на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Дополнительные функции появятся в мобильном приложении "Метро Москвы" к чемпионату мира по футболу. Сервис начнет прокладывать маршрут к стадиону "Спартак" и Большой спортивной арене "Лужников"… к станциям городского велопроката, подскажет наиболее удобный вид транспорта и тарифы на поездки в Московскую область", — говорится в сообщении.

"Мобильное приложение "Метро Москвы" становится популярнее у москвичей и гостей столицы, поэтому мы расширяем его функционал. Новые услуги будут также удобны для иностранных туристов, которые посетят столицу в рамках чемпионата мира по футболу", — приводит портал слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Также в приложении можно будет получить краткую информацию о стадионах, на которых пройдут матчи, проложить к стадионам наиболее удобный маршрут. Сервис сообщит расписание предстоящих матчей и результаты прошедших игр. Планируется, что раздел будет доступен на шести иностранных языках: помимо английского, пользователь сможет выбрать французский, испанский, китайский, немецкий или португальский.

В "Метро Москвы" появится возможность сохранить избранный маршрут, а также сервис подскажет расчетное время в пути с учетом транспортной обстановки в городе и закрытия той или иной станции.

Мобильное приложение "Метро Москвы" стало доступно в начале прошлого года. Пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Кроме того, "Метро Москвы" поможет построить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. Сервис подскажет маршрут до конкретной точки, вычислит время в пути, количество остановок и даже примерную стоимость проезда по тарифу "Кошелек", записанному на "Тройке". Пользователи также могут посмотреть все действующие тарифы на проезд. В приложении есть справочник основных достопримечательностей Москвы.