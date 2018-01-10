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Общество

Названа причина отказов в назначении пенсии по старости

05:0010.01.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПенсия. Архивное фотоПенсия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Названа причина отказа нескольким россиянам в страховой пенсии по старости. Ситуацию разъяснил глава Минтруда Максим Топилин в интервью "Российской газете".

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр объяснил, что отказ в назначении страховой пенсии обусловлен недостатком стажа и баллов. Кроме того, Топилин подчеркнул, что вместо страховой эти люди получили социальную пенсию, размеры которой примерно в полтора раза меньше пенсии по старости.

"Бедных пенсионеров нет"

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что в России больше нет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума представителя этой категории.

В 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии достиг 8,8 тысячи рублей, что составляет 104,1% от прожиточного минимума пенсионера. Неработающим пенсионерам начисляется социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В 2017 году эту надбавку получали 3,9 миллиона человек.

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Надо помогать развивать альтернативные пенсионные системы, заявил глава ПФР

Среднегодовой размер страховой пенсии в 2018 году составит 14 075 рублей, для неработающих пенсионеров — 14 329 рублей. В свою очередь россияне с социальной пенсией будут получать в среднем 9 045 рублей в месяц.

Условием для получения страховой пенсии по старости является достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, наличие не менее 15 лет страхового стажа, а также как минимум 30 пенсионных баллов, количество которых зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности стажа.

За и против повышения пенсионного возраста

Как заявил ранее глава ПФР Антон Дроздов, решение о повышении пенсионного возраста в стране не должно приниматься без широко обсуждения.

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Демография, в том числе, связана и с дискуссией о пенсионном возрасте. Конечно, с одной стороны у нас достаточно низкий возраст, но с другой стороны, если взять, например, мужчин, то продолжительность их жизни на пенсии допустимо низка. Это первый фактор, где нужно подумать. И вторая тема, которая была обозначена президентом, это рынок труда. У нас не так много рабочих мест, которые для женщин свыше 55 и для мужчин свыше 60 лет", — сказал он.

Он также отметил, что правительство не принимает никаких решений в рамках этого вопроса в связи с тем, что изучает эту проблему.

Изменение норм отчисления страховых взносов

С первого января этого года проиндексирована в 1,08 раза предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование. Под предельной величиной базы понимается уровень заработных плат, выше которого страховые взносы уплачиваются по ставке десять процентов.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Госдума приняла закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам

В соответствии с постановления правительства, предельная величина проиндексирована с начала этого года с учетом роста средней зарплаты в стране. Теперь это значение не составит более 815 тысяч рублей, на обязательное пенсионное страхование — не более 1,021 миллиона рублей. Как отмечалось ранее, планируемое поступление страховых взносов в 2018 году на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 527,8 миллиарда рублей, на обязательное пенсионное страхование — 4,694 триллиона рублей.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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CерБ Б
Дааа уж!
06:13
10.01.2018
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azbb
<i>прожиточного минимума пенсионера</i>
Очень было бы интересно узнать что это такое и чем оно отличается от просто прожиточного минимума...
05:52
10.01.2018
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AREShome
Весело! Это что, получается, если у меня (работающего) вдруг к пенсии "баллов" не хватит, скажут: "давай до свидания" и назначат нищенское содержание? Зашибись! Воистину, наши чиновники живут по одному закону: "1000 и 1 способ отъема денег у населения"! "Думают" они...!
05:51
10.01.2018
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юрий карпович
............Люди государевы! Продайте 4 танка и 1 комплекс-и проблема решена!
05:41
10.01.2018
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