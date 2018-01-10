В Госдуме готовят законопроект для пресечения скрытой рекламы алкоголя

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливой России" готовят законопроект, пресекающий скрытую рекламу алкогольной продукции во время спортивных трансляций, включая футбольные матчи, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

"Есть такая ситуация, когда идут футбольные и другие трансляции, и некоторые алкогольные фирмы прибегают к такой скрытой рекламе, они щиты выставляют на стадионах, и тем самым они попадают в камеры, и идет по телевидению реклама алкоголя. Мы вот это хотим пресечь", — сказал Емельянов РИА Новости.

Со слов парламентария, соответствующий законопроект сейчас разрабатывается депутатами фракции "Справедливая Россия". Разработка законодательной инициативы, как отметил Емельянов, в том числе связана и с приближающимся чемпионатом мира по футболу.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.