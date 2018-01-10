Роспотребнадзор провел более трех тысяч консультаций по услугам такси

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в декабре прошлого года провели более 3,5 тысячи консультаций в рамках Всероссийской горячей линии по услугам такси, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что по результатам обращений были составлены претензии и исковые заявления. Потребители предоставили информацию об удовлетворении имущественных требований по нескольким десяткам обращений.
Также популярностью пользовались вопросы оплаты перевозки и навязывания дополнительных платных услуг (за предоставление детского кресла, требование дополнительно оплатить багаж, перевозимый на заднем сидении; изменение оплаты в зависимости от времени суток), качества и безопасности перевозок (жалобы на грязный салон в машине, грубое поведение сотрудников такси, вопрос о порядке возврата забытых вещей в салоне такси).