Роспотребнадзор провел более трех тысяч консультаций по услугам такси

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в декабре прошлого года провели более 3,5 тысячи консультаций в рамках Всероссийской горячей линии по услугам такси, сообщается на сайте ведомства.

"В период с 8 по 22 декабря 2017 года управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" по субъектам РФ организована работа тематических горячих линий и консультаций по защите прав потребителей при пользовании услугами такси… Специалистами Роспотребнадзора проведено более 3,5 тысячи консультаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам обращений были составлены претензии и исковые заявления. Потребители предоставили информацию об удовлетворении имущественных требований по нескольким десяткам обращений.

Согласно сообщению, наиболее популярными были обращения по вопросам предоставления информации об оказываемых услугах перевозки (непредоставление квитанции за услуги перевозки, отсутствие информации о перевозчике), одностороннего отказа от оказания услуги (отказ в оказании согласованной перевозки в связи с дальностью маршрута, отказ в перевозке в связи подозрением перевозчика на опьянение пассажира).

Также популярностью пользовались вопросы оплаты перевозки и навязывания дополнительных платных услуг (за предоставление детского кресла, требование дополнительно оплатить багаж, перевозимый на заднем сидении; изменение оплаты в зависимости от времени суток), качества и безопасности перевозок (жалобы на грязный салон в машине, грубое поведение сотрудников такси, вопрос о порядке возврата забытых вещей в салоне такси).