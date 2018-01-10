Небо, самолет, девушка. Пассажиры безнаказанно издеваются над стюардессами

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Девушки модельной внешности встречают пассажиров на борту. Все друг другу улыбаются и надеются на комфортный полет. Но порой некоторые путешественники начинают дебоширить и издеваться над стюардессами. Словесная перепалка может закончиться весьма печально — вплоть до побоев, лечения в больнице и угроз.

Бортпроводники лишены возможности пользоваться средствами обороны, они не имеют права применять физическую силу и просить помощи у других пассажиров. Остается только сохранять улыбку на лице и успокаивать человека. Может ли экипаж защитить себя от буйных путешественников, разбиралось РИА Новости.

Мать-майор ФСБ

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса 6 января стала участницей скандала на борту самолета, вылетавшего из Шереметьево. Незадолго до взлета, когда все пассажиры по правилам безопасности должны были находиться на своих местах, женщина решила поменять подгузник своему ребенку. На просьбы бортпроводников отложить процедуру она никак не отреагировала и продолжала ходить по салону, несмотря на то что табло "пристегните ремни" уже горело.

Пресс-служба "Аэрофлота" проинформировала, что, помимо этого, во время руления самолета Аршавина попыталась пересадить няню своих детей из эконома в салон бизнес-класса. Бортпроводница сделала несколько замечаний молодой матери, но требования пассажирка так и не выполнила.

В итоге командир экипажа остановил движение. Алису Аршавину вместе с няней и детьми сняли с рейса и отправили в полицию, где с ней провели воспитательную беседу. Там же женщина написала заявление на стюардессу.

После этого бортпроводнице, которая просила жену футболиста сесть на место, начали присылать угрозы якобы от имени сотрудника Следственного комитета. По информации СМИ, в SMS было сказано, что девушка может получить от двух до четырех лет лишения свободы. Кроме того, в послании фигурировала фраза "вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавину Алису Александровну".

В "Аэрофлоте" официально подтвердили, что Аршавина на борту неоднократно называла себя "майором ФСБ", чем оказывала давление на экипаж.

Откуда у нее оказался номер телефона стюардессы и чем закончится давление на нее — вопрос открытый. В этом предстоит разобраться правоохранительным органам. Авиакомпания, в свою очередь, настаивает, что правда на их стороне — сотрудница четко выполняла должностные инструкции. Однако жена футболиста заявила, что подаст на нее в суд и будет добиваться наказания.

Все правильно сделала

Социальные сети и СМИ пестрят новостями об издевательствах над бортпроводниками. Авиадебоширы могут вести себя в самолете неадекватно, иногда прибегая к физической силе. При этом, как показывает практика, члены экипажа никак не могут защититься от нападения буйных клиентов.

В апреле 2017 года в Уголовный кодекс России внесли статью за хулиганство на транспорте, в том числе в самолете. Санкция предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, а в некоторых случаях — лишение свободы сроком до пяти лет. Однако далеко не каждое нарушение, совершенное пассажирами, можно подвести под эту статью, считает старшая бортпроводница Ольга Савинова (имя изменено по просьбе героини).

По ее словам, в случае с Аршавиной как такового хулиганства с точки зрения закона не было, однако то, что она встала со своего места во время взлета, так или иначе является прямой угрозой безопасности. Что, по сути, могло повлечь за собой серьезные последствия, если бы стюардесса не вмешалась.

"Человек во время руления самолета встает и идет в сторону кабины пилота. Представьте себе действия бортпроводника. Откуда ему знать, что у пассажира на уме?— объясняет Савинова. — Кроме того, передвигаться по салону в принципе небезопасно: если бы лайнер резко затормозил, пассажирка могла бы упасть, удариться сама, покалечить ребенка или упасть на других".

Звезда во лбу

Девушка делится наблюдениями из своего 10-летнего опыта работы: пассажиры во время полета чаще всего требуют поменять им место, мотивируя это тем, что они "золотые", "бриллиантовые" и так далее участники программы лояльности авиакомпании.

"Чаще всего эти люди со звездой во лбу. Требуют их пересадить, повышают тон, угрожают, машут руками, в некоторых случаях предлагают договориться или доплатить. Но борт самолета — не касса. Мы не можем никого пересаживать. Возможно, в некоторых авиакомпаниях такое позволяется, но общепринятая практика не разрешает менять место. Об этом нужно было позаботиться до посадки, на земле", — говорит Савинова, добавляя, что обо всех условиях перелета авиакомпания сообщает в договоре. Его принимает каждый пассажир перед покупкой билета. Однако, как показывает практика, никто этот документ не читает.

Незащищенные

Президент Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова рассказывает, что сегодня бортпроводники — единственные, кто сталкивается со скандалом во время полета. При этом в сфере авиационных перевозок до сих пор отсутствуют программы, которые могут защитить их как юридически, так и фактически.

"Только командир корабля может принять решение — снять человека с самолета или нет. Бортпроводники этого делать не имеют права. А зря. Им нужно прописать эти полномочия. Пока же у бортпроводников есть право только наблюдать. Но контроль особо не помогает", — поясняет Борисова.

По ее мнению, система контроля пассажиров должна быть многоступенчатой. Например, раньше "наземники", которые проверяют посадочный талон перед выходом, могли не пускать в самолет людей в нетрезвом виде. Сейчас, указывает Борисова, все проходят на борт беспрепятственно.

С ней соглашается бортпроводница Савинова: если идет поток пассажиров, стюардессам на трапе крайне сложно остановить толпу из-за одного человека.

"В моей практике был случай, когда командир корабля в окно заметил, как в автобус сел человек в очень сильном алкогольном опьянении. Он вышел из кабины и сам встретил его у трапа, не допустив к перевозке, — вспоминает Савинова. — И дело не в том, что пассажир может хулиганить в пьяном виде. Алкоголь во время полета по-разному сказывается на самочувствии, это опасность. А бортпроводники — не врачи".

Впрочем, главная проблема, которая не дает бортпроводникам спокойно работать, — отсутствие охраны на борту. Во время посадки в самолет рядом с экипажем у трапа находится представитель службы безопасности. Он должен следить, чтобы все пассажиры заняли свои места. Но если такие сотрудники и находятся в самолете, то только до взлета. А во время полета на борту нет никого, кто смог бы проследить за безопасностью.

Меры спасения

Единого стандарта, как работать бортпроводнику, в России нет. В некоторых авиакомпаниях разрешается применять разные меры защиты — в том числе и связывать дебошира скотчем или ремнями безопасности. Однако подобные меры дозволены далеко не везде.

"Отчасти это правильно. Голова стюардессы забита мыслями о чае и кофе, обеде и инструкции, как спасти человека в экстренной ситуации, но явно не о том, как усмирить нарушителей порядка", — комментирует Савинова.

Чтобы снизить риск нанесения травм членам экипажа, многие авиакомпании начали обучать бортпроводников элементарным навыкам самообороны. При этом, рассуждает стюардесса, эта мера тоже неэффективная и скорее опасная: член экипажа может запросто не рассчитать свою силу, причинив вред здоровью пассажиру.

"На борту должен находиться сотрудник полиции или службы безопасности, способный вовремя вмешаться. А главное — чтобы у него были на это полномочия", — аргументирует она.

Еще одна мера воздействия, которая начнет работать в июне 2018 года, — черные списки. Оказавшись в таком хотя бы однажды, человек больше не сможет никуда полететь в будущем. Однако списки будут составлять уже постфактум. А значит, на профилактике это не сильно скажется.

Связать и спрятать

Авиакомпании стараются не вникать в проблемы своих сотрудников, говорит Борисова.

Так, в середине декабря 21-летнюю пассажирку пришлось снять с рейса "Москва — Симферополь", потому что она перед полетом изрядно выпила и стала требовать, чтобы ее пересадили в бизнес-класс. Стюардесса попыталась объяснить ей правила: можно занять только то место, которое указано в посадочном талоне. Однако девушка набросилась на бортпроводницу с кулаками. Пострадавшую пришлось экстренно госпитализировать с черепно-мозговой травмой. Пьяную дебоширку сняли с рейса сотрудники полиции.

Авиакомпания в том случае до последнего оставалась в стороне, не защищая, но и не обвиняя бортпроводника. "Только когда СМИ подняли шум, компания встала на защиту стюардессы. Но чаще всего защита трудовых прав хромает", — резюмирует Борисова.

Имидж профессии

Немаловажный фактор, который сказывается на отношении пассажиров к бортпроводникам, — падение престижа профессии. Сейчас их воспринимают как официантов и обслугу, а не как тех, кто обеспечивает безопасность в воздухе, уверена президент профсоюза.

"Экипаж перегружен сервисными услугами, не всем по силам такой режим работы. А авиакомпании не рассказывают о том, что работа бортпроводника — это все-таки вредные условия труда", — разводит руками Борисова.

В советское время устроиться на работу стюардессой было крайне сложно, а сегодня объявления о найме можно увидеть на столбах, в метро, говорит Борисова. Раньше за эту должность держались, а теперь в компаниях большая текучка, зарплаты уменьшаются. Молодые девушки идут на работу, чтобы блистать, а по факту зачастую вынуждены усмирять пьяных пассажиров, подвергая себя опасности.