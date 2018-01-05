Школьникам, чьи вещи сгорели в автобусе в Петербурге, выдали документы

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Школьники из Костромы, чьи вещи и документы пострадали при возгорании туристического автобуса в Санкт-Петербурге, получили временные документы, им возместят материальный ущерб, сообщает администрация Костромской области.

По информации властей, 18 костромских школьников, воспитанников детско-юношеского центра "Заволжье", в четверг приехали в Санкт-Петербург для участия в танцевальном конкурсе. Во время экскурсионной программы в автобусе произошло возгорание. В этот момент дети находились на одном из объектов турпоказа и не пострадали.

На стрелке Васильевского острова пассажирский автобус сгорел дотла за 14 минут https://t.co/dwKTnp6Jk5 pic.twitter.com/EGbUrn9KXe — Деловой Петербург (@dprunews) 4 января 2018 г.

​Ранее сообщалось, что среди 31 школьника, которых перевозил автобус, были и дети из Барнаула. По данным руководителя алтайской театральной студии, у них сгорели телефоны, фотоаппараты и документы.

"Пострадавших в результате происшествия нет, вещи, которые находились в нижней, багажной части автобуса, не пострадали. В результате возгорания были повреждены рюкзаки трех костромских и восьми барнаульских школьников — вещи находились в салоне автобуса. В сумках у ребят были документы и деньги", — говорится в сообщении.

"Ребятам… уже выданы временные документы, также будет возмещен ущерб", — информируют костромские власти.

Как сообщила директор департамента образования и науки Костромской области Татьяна Быстрякова, новые документы школьники получат по прибытии в Кострому. Губернатор области Сергей Ситников поставил задачу держать ситуацию на постоянном контроле и оказать детям и их родителям всю необходимую помощь, уточняется в сообщении.