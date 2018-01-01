Лексус раскрыл подробности новогоднего розыгрыша Порошенко

Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве. Архивное фото

Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Алексей Столяров (Лексус) в беседе с журналистами Пятого канала раскрыл детали телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, который состоялся в новогоднюю ночь.

По словам пранкера, собеседник был рад слышать Столтенберга, за которого выдавал себя Столяров. Он предположил, что президент, возможно, ждал поздравлений от генсека НАТО. При этом Лексус добавил, что "немножко неправильно поступил", решив разыграть политика именно в это время.

В понедельник Столяров и Кузнецов (известный как Вован) рассказали, что минувшей ночью связались с Петром Порошенко от имени Йенса Столтенберга. Украинский президент поздравил "генсека" с Новым годом и Рождеством, после чего Вован и Лексус выразили надежду, что их собеседник не будет пить слишком много водки и горилки. В ответ Порошенко бросил трубку.