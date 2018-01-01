Лексус раскрыл подробности новогоднего розыгрыша Порошенко

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Алексей Столяров (Лексус) в беседе с журналистами Пятого канала раскрыл детали телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, который состоялся в новогоднюю ночь.
В понедельник Столяров и Кузнецов (известный как Вован) рассказали, что минувшей ночью связались с Петром Порошенко от имени Йенса Столтенберга. Украинский президент поздравил "генсека" с Новым годом и Рождеством, после чего Вован и Лексус выразили надежду, что их собеседник не будет пить слишком много водки и горилки. В ответ Порошенко бросил трубку.