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Общество

В Дагестане рассказали о реабилитации детей, возвращенных из Сирии и Ирака

Сюжет:
Возвращение в Россию детей из Ирака (50)
10:0230.12.2017
(обновлено: 10:05 30.12.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЖенщины из России с детьми, возвращенными из Ирака. Архивное фотоЖенщины из России с детьми, возвращенными из Ирака. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МАХАЧКАЛА, 30 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Дагестана Марина Ежова рассказала РИА Новости, что готовых методик реабилитации детей, возвращенных из Сирии и Ирака, нет, над их созданием работают региональные и федеральные специалисты.

Родственники из Дагестана встречают ребенка, вывезенного из Ирака, в аэропорту Грозного. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В Дагестане рассказали, сколько россиян с детьми находятся в Сирии и Ираке
"Реабилитация детей — это самый сложный вопрос, потому что на данный момент, вот если по-честному, каких-то универсальных, готовых методик по реабилитации именно в такой ситуации детей просто нет. Сейчас над этим работают и федеральный аппарат уполномоченного с привлечением лучших специалистов, Минобрнауки, можно сказать, самые лучшие умы брошены на это. Такой ситуации ведь никогда не было, чтобы дети находились внутри псевдорелигиозного террористического государства. Поэтому у науки каких-то готовых рецептов не может быть, по каким методикам, по каким схемам, технологиям нужно с ними работать", — рассказала Ежова.

По ее словам, в основном из Ирака в Россию возвращают маленьких детей, реабилитация которых проходит легче. "Те дети, которые совсем маленькие, с ними намного легче, грудные младенцы, слава богу, они ничего не помнят в силу возраста. Их лечат, подлечивают, чтобы они в физическом здоровье хорошо пребывали. И, соответственно, чтобы семья, в которой они находятся, тоже была нормальной, адекватной, заботилась о ребенке. Пока на наше счастье основной массив – это очень маленькие дети. У нас есть хотя бы немного времени, чтобы придумать, что с ними делать", — сказала Ежова.

Жительницы Чечни во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Омбудсмен рассказала о возвращении в Дагестан детей и женщин из Ирака
По мнению омбудсмена, большую сложность представляет реабилитация детей постарше.

"Вот в последний раз приехали совершенно взрослые подростки: одному 15 лет, другому 12, третьему десять лет. То есть, это уже совершенно взрослые парни, самостоятельные люди со вполне сложившейся психологией. Вот с ними что делать? Формально они для нас дети, но мы понимаем, что это уже далеко не дети, потому что они за свою жизнь видели такое, что не каждый взрослый за целую жизнь увидит", — пояснила Ежова.

"Естественно, в первую очередь становятся на учет к психологу, естественно, подключается отдел образования по месту жительства этого ребенка, есть социальные педагоги, есть психологи, есть комиссия по делам несовершеннолетних, то есть там есть специалисты, которые в принципе работают с трудными подростками и у них есть какой-то опыт взаимодействия. В наших социально-реабилитационных центрах там тоже есть профессиональные психологи, которые как раз специализируются на работе с тяжелой молодежь, которая подверглась насилию. Пока все они подключены, но говорить о каких-то результатах пока невозможно, только время покажет удалось ли нам что-то сделать", — заключила Ежова.

Джаннет Эрежебова с фотографиями своей дочери и внуков
© РИА Новости / Марина Луковцева
Мама, не оставляй моих детей: как жительница Дагестана ищет внуков у ИГ*
В начале августа Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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