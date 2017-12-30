Рейс с детьми в Россию из Ирака отменили из-за отказа матерей

МАХАЧКАЛА, 30 дек — РИА Новости. Очередной рейс со спасенными из багдадской тюрьмы детьми отменился из-за отказа матерей отпустить их, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека Дагестана Марина Ежова.

"Рейс, который должен был состояться 22 декабря, его не выпускают по той причине, что иракские власти категорически отказались отпускать этих женщин, потому что им предъявлены очень серьезные обвинения. К детям у них нет никаких претензий, то есть они готовы их отпустить", — рассказала Ежова.

По словам омбудсмена, заключенные в багдадской тюрьме россиянки привлекают внимание общественных организаций к положению своих детей, но отпускать при этом своих детей домой отказываются.

"Здесь вопрос о портрете этих дам: любой нормальной матери если бы сказали, что есть шанс хотя бы спасти ребенка, какая бы мать не воспользовалась бы этим шансом? А там нет, эти женщины прекрасно понимают, что единственный шанс каким-то образом шантажировать правительство, общественные организации и всех остальных, это манипулировать детьми: кричать, что детям плохо, дети в тюрьме, как их там содержат и так далее. Поэтому ни одна ни одного ребенка не отправила в Россию. Ни у кого и мысли не возникло, что родные мамы могут не отправить детей домой, а на месте выяснилось, что мамы и не собираются этого делать", — отметила она.

В начале августа Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

*Террористическая организация, запрещенная в России