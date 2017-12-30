Рейс с детьми в Россию из Ирака отменили из-за отказа матерей

МАХАЧКАЛА, 30 дек — РИА Новости. Очередной рейс со спасенными из багдадской тюрьмы детьми отменился из-за отказа матерей отпустить их, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека Дагестана Марина Ежова.
По словам омбудсмена, заключенные в багдадской тюрьме россиянки привлекают внимание общественных организаций к положению своих детей, но отпускать при этом своих детей домой отказываются.
"Здесь вопрос о портрете этих дам: любой нормальной матери если бы сказали, что есть шанс хотя бы спасти ребенка, какая бы мать не воспользовалась бы этим шансом? А там нет, эти женщины прекрасно понимают, что единственный шанс каким-то образом шантажировать правительство, общественные организации и всех остальных, это манипулировать детьми: кричать, что детям плохо, дети в тюрьме, как их там содержат и так далее. Поэтому ни одна ни одного ребенка не отправила в Россию. Ни у кого и мысли не возникло, что родные мамы могут не отправить детей домой, а на месте выяснилось, что мамы и не собираются этого делать", — отметила она.
На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
*Террористическая организация, запрещенная в России