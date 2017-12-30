В Дагестане рассказали, сколько россиян с детьми находятся в Сирии и Ираке

МАХАЧКАЛА, 30 дек — РИА Новости. На подконтрольной боевикам "Исламского государства"* территории Сирии и Ирака находятся несколько тысяч россиян с детьми, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Дагестана Марина Ежова.

Она подчеркнула, что это приблизительная оценка. "Точной цифры нет, они ведь никому не говорили, что они выезжали", — сказала Ежова.

"Есть сведения, что многие перебрались благополучно в соседние арабские государства. У нас из Бабаюрта пришла информация, что в Египте сидят две семьи, это женщины с детьми, и они не намереваются никуда выезжать. Они не сидят на месте и мигрируют внутри страны под видом беженцев и местных жителей", — добавила она.

Ежова рассказала, что получила обращения от родственников россиян, находящихся в Сирии и Ираке.

"На данный момент к нам поступило 840 обращений. Но надо понимать, что они дублируются с федеральными. Плюс федеральный уполномоченный озвучил цифру около 400 обращений. Таким образом, с учетом дублирования получается около тысячи обращений всего", — сказала Ежова.

В начале августа глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула.

При содействии чеченских властей на родину уже вернулись около 100 женщин и детей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

* Террористическая организация, запрещенная в России.